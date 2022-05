Engelli öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı

Manisa’nın Kula ilçesinde Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. 2 etapta yapılan olan kutlama programının gündüz programında çelenk sunumu yapılmasının ardından bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, akşam programında ise kurum sakinlerinin sergilediği gösteriler büyük beğeni topladı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Kula Yunus Emre Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunma programının ardından bando takımı eşliğinde protokol üyeleri ve Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü sakinleri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Haftanın önemine binaen düzenlenen akşam programı ise, Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mehmet Artaç yaptı. Artaç’ın konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Kaymakam Duru ise, engellilerin bir gün değil, her gün sevgiye ihtiyaç duyduklarını dile getirerek devlet olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından kurum personelleri ve engelli öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi yapıldı. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan gösteri, ayakta alkışlandı. Kurum sakinlerinin sergilediği tek kişilik skeç, kompozisyon, meslek defilesi, solo halk oyunları gösterisi, semazen gösterileri ve Selendi oyun havası gösterileri de büyük beğeni topladı.

Program sonunda Kaymakam Kemal Duru ve kurum sakinleri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.