Emekli öğretmen 3. kitabını çıkardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan emekli Biyoloji Öğretmeni Mehmet Çakır’ın kaleme aldığı “Kan Boğazı” isimli kitap yayınlandı.

Daha önce “Umutlarımız Hep Bizimleydi” ve “Hermos Vadisi” isimli 2 eserini kaleme alan emekli Biyoloji Öğretmeni Mehmet Çakır, “Kan Boğazı” ismini verdiği 3. kitabını çıkardı.

Çakır, kitabında Kurtuluş Savaşı’nda cephelerdeki insanların yaşadıklarını anlattığını, hayatını kaybedenlerin ise günümüzde hatırlanmasını amaçladığını söyledi. Salihli’nin Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir yeri olduğunu belirten Çakır, “Salihli cephesi askerlerinin Anadolu isyanlarının bastırılmasında önemli bir rol alarak, yeni kurulacak devletin önünün açılmasında önemli rol oynamıştır” dedi. Yazar Çakır, Kurtuluş Savaşı mücadelesi boyunca anlaşmazlıklar karşısında birbirlerine karşı acımasız davranmalarını da üzülerek anlatması, yeni kuşaklara yol arkadaşlığı ve vefa duygularını besleyerek yürümelerini başarmaları gerektiğini temiz ve net bir şekilde kitabında anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Mehmet Çakır kimdir?

Salihli’nin Yukarı Poyraz köyünde 1952 yılında dünyaya gelen Mehmet Çakır, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Salihli’de tamamlarken, Bursa Eğitim Enstitüsü’nde öğrenimi sürerken 12 Mart Muhtırası sonucu tutuklandı. Bursa, İstanbul-Selimiye ve Maltepe Askeri Cezaevi’nde kaldıktan sonra tahliye oldu. Öğrenimini Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı. Sivas Koyulhisar, Ortakent, Gördes, Köprübaşı, Saruhanlı Halitpaşa ve Salihli Kırveli Ortaokulları’nda öğretmen olarak görev yapmış, Salihli Lisesi’ndeki görevi sırasında 12 Eylül darbesiyle bir kez daha tutuklanmıştır. 5 yıl meslekten ayrı kaldıktan sonra Salihli Lisesine dönerek, hizmetini tamamlayıp, emekli oldu.