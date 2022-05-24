Ege Cup’ta Manisaspor rüzgarı sürüyor

Ege Cup U-13 turnuvasında mücadele eden Manisaspor, haftayı galibiyetle kapatmanın sevinicini yaşadı. Siyah-beyazlılar sahasında konuk ettiği Aydın Yıldız Spor Kulübü’nü 3-2’lik skorla geçti. B Grubu’nda mücadele eden Ege ekibine galibiyeti getiren golleri Muhammet, Ramazan ve Berke kaydetti.

Aydın Yıldız, Ayto Cüneyt Doğruer, Manisa Yıldız Spor Kulübü ve Üç Yol Gençlik Spor Kulübü ile aynı grupta yer alan Manisaspor, geride kalan 6 maç sonunda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. 15 puanlı Ege ekibi, rakip kaleye 27 gol bırakırken, kalesinde ise 11 gol gördü. Ege Cup’ta son iki maçı kalan Manisaspor’da teknik direktör Soner Seçilmiş, "Ege Cup 5’li iki grupta 10 takımla oynanıyor. Biz kendi grubumuzda oynadığımız maçları en iyi şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Sporcularım geride kalan 6 maçta iyi mücadele ettiler. Tek mağlubiyetimiz var, onu da 4-3’lük skorla kaybetmiştik. Son iki müsabakamızda Üçyol Gençlik Spor Kulübü ve Ayto Cüneyt Doğruer ile oynayacağız. Bu maçlardan da galibiyetler hedefliyoruz. Sonra gruptaki durumumuza bakarak yeni hedefler için yola çıkacağız" dedi.