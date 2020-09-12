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Deprem riski taşıyan okul binasının yıkımına başlandı

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE DEPREME DAYANIKSIZ OLARKA TESPİT EDİLEN VE YIKIM KARARI ÇIKARILAN 4 EYLÜL AHMET VE SABAHAT ÖZMEN ORTAOKULU BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI. YIKILAN OKUL BİNASININ YERİNE 4 KATLI VE 24 DERSLİKLİ İLKOKUL VE ORTAOKULUN TAMAMINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE YENİ OKUŞ BİNASI EĞİTİME KAZANDIRILACAK.

MANİSA 12.09.2020, 20:22
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Deprem riski taşıyan okul binasının yıkımına başlandı

Manisa’nın Kula ilçesinde depreme dayanıksız olarak tespit edilen ve yıkım kararı çıkarılan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu binasının yıkımına başlandı. Yıkılan okul binasının yerine 4 katlı ve 24 derslikli ilkokul ve ortaokulun tamamını kapsayacak şekilde yeni okul binası eğitime kazandırılacak.

Kula’da 1995 yılında hayırsever tarafından yaptırılan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu için 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başında alınan karara ikili eğitime geçilmesi planlanmış, daha sonrasında yürütülen deprem tahkik raporları kapsamında ise okul binasının yıkımına karar verilmişti. 9 dersliği ile 330 öğrenciye eğitim veren ortaokulun binası, yıkım kararının yürürlüğe girmesinin ardından yıkılmaya başlandı. İçerisinde çok amaçlı salon, toplantı salonu, idari bölüm, bilgisayar laboratuvarı, spor odası ile uygulamalı laboratuvarların bulunacağı yeni okul binasının yapımı ise, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Yeni okul binasının eğitime kazandırılması için çalışmalara hız verilecek ve 24 derslikli olarak inşa edilecek yeni okul binası 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitime kazandırılacak.

2020 yılının başlarında riskli deprem hattında bulunan Manisa ve çevresinde yaşanan depremlerin ardından başlatılan deprem tahkik raporları çerçevesinde deprem riski taşıyan okul olarak tespit edilen ve yıkılması için çalışmalara başlanan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu’na yıkım kararı verilmesinin ardından yıkım çalışmalarına başladıklarını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yeniden yapılacak olan okul binasının mevcut öğrencilerin tamamına hizmet vereceğini söyledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında hizmete açmayı hedeflenen yeni okul binasının 24 derslikli ve daha kullanışlı olarak inşa edileceğini vurgulayan Sümen, bu yıl öğrencilerin ikili eğitim yapacaklarını söyledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılında okul binası yıkılan ortaokul öğrencilerinin sabahçı, ilkokul öğrencilerinin ise öğlenci olarak eğitim göreceklerini ifade eden Sümen, eğitimde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi. Yeni yapılacak okul binasının Kula’daki eğitime olumlu katkılar sunacağını dile getiren Sümen, okul binasının yıkım kararının verilmesi ve yeniden inşa edilmesi için yürütülen çalışmalarda kendilerine destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, Kula Kaymakamı Kemal Duru’ya, Manisa milletvekillerine, siyasi parti ilçe başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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