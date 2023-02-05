Demirci’nin dev yatırımında yapım çalışmaları devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğünün 30 milyon lira yatırım bedeliyle Demirci ilçesine kazandıracağı ve yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapacak olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin inşaatında yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile atıksu arıtma tesisleri yatırımlarına son sürat devam ediyor. 30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçesinde hayata geçirilecek olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinde imalat çalışmaları sürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı yürütülen Demirci ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatların büyük bölümü tamamlandı. Tesiste yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapılarak doğaya sağlıklı bir şekilde salınacak.

“Gelecek nesillere yaşanılabilir bir Manisa bırakmak istiyoruz”

Çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Gelecek nesillere yaşanılabilir bir Manisa bırakma hedefi ile il genelinde birçok çevreci yatırıma imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde, Demirci ilçemize önemli bir projeyi kazandırıyoruz. 30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçemizde hayata geçirecek olduğumuz ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapacağız. 28 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesisimizde yapım çalışmaları herhangi bir aksama olmaksızın sürüyor. Yaptığımız yatırımlar sadece Manisa’mızı değil, Ege Bölgesi’ni de koruyacak nitelikte” dedi.