Daha çevreci bir Manisa için dereler temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar ve Bostancı Mahallesinde yaklaşık 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Çobanlar ve Bostancı Mahallesinde yaklaşık 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı önlem alınırken, dere yatağı üzerinde biriken rüsubatlar da temizlendi. Mahalle Muhtarları dere yataklarında yapılan çalışmaların havaların ısınmasıyla birlikte daha büyük öneme sahip olduğunu, pis koku ve zararlı maddelere karşı MASKİ ekiplerinin güzel bir çalışmaya imza attığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.