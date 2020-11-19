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Çevre illerden gelip çocukları kullanarak dileniyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, dilencilere yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların duygularını istismar etme yöntemiyle para kazanmayı hedefleyen dilencilerin çocukları kullandıklarını vurgulayan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Çocukların sokağa çıkmaması gereken saatlerde dışarıda olmaları, Covid-19 salgını varken tehlike altında tutulmaları yürek sızlatıcı. Çocukların yeri dilenmek değil, oyun ve okuldur. Bu bağlamda vatandaşlarımızın bu istismarcılara kanmamalarını ve kolluk kuvvetlerine bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.

MANİSA 19.11.2020, 15:07
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Çevre illerden gelip çocukları kullanarak dileniyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, dilencilere yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların duygularını istismar etme yöntemiyle para kazanmayı hedefleyen dilencilerin çocukları kullandıklarını vurgulayan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Çocukların sokağa çıkmaması gereken saatlerde dışarıda olmaları, Covid-19 salgını varken tehlike altında tutulmaları yürek sızlatıcı. Çocukların yeri dilenmek değil, oyun ve okuldur. Bu bağlamda vatandaşlarımızın bu istismarcılara kanmamalarını ve kolluk kuvvetlerine bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Manisa merkezinde dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Kadın ve çocukların ağırlıklı olduğu duygu istismarcıları, Zabıta Dairesi Başkanlığına götürüldü. Vatandaşların duygu istismarcılarına kanmamalarını ve onları teşvik edecek durumlardan sakınmalarını vurgulayan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Bizler yoğun bir şekilde sahada gerekli çalışmaları yapmaktayız. Çocukların sokağa çıkmaması gereken saatlerde dışarıda olmaları, Covid-19 salgını varken tehlike altında tutulmaları yürek sızlatıcı. Çocukların yeri dilenmek değil, oyun ve okuldur. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda mendil ve su satışı yaptırarak, kendi çocuklarının hayatlarını ve sürücüleri tehlikeye atmaktadırlar. Bunun yanında aynı soy isimdeki dilencilerin tamamının başka iller ve ilçelerden geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın bu istismarcılara kanmamalarını ve kolluk kuvvetlerine bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.
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