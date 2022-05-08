Çepnirede’de 18 kilometre altyapı ve 55 bin metrekare üstyapı tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi çerçevesinde Turgutlu’nun Çepnidere Mahallesinde yürüttüğü 18 kilometre altyapı, 55 bin metrekare de üstyapı işini tamamladı.

Manisa’da 154 Mahalle Projesi ile kırsal yerleşim yerlerini sağlıklı altyapı ile tanıştıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Çepnidere Mahallesinde yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen proje çerçevesinde mahallede 10 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre de içme suyu hattı döşendi. Ardından mahallede 55 bin metrekare de üstyapı çalışması yapılarak, Çepnidere de sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturuldu.

Mahalle Muhtarı İnan Girgin, “Altyapı; su ve kanalizasyon, üstyapı büyük bir sıkıntıydı bizim için. Daha önce dere yataklarından sürekli yağmurlardan sonra lağım kokusu oluyordu. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Başkanımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. 15 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Kırsal mahallelere yapılabilecek en büyük yatırım alt ve üstyapı yatırımdır. Şu anda bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Her şeyimiz tamamlanmış durumda. Kimsenin cesaret edemediği hizmete Cengiz Başkanımız cesaret etti” dedi.