Çarıkballı’nın su sorunu çözülüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi’nde 6 buçuk kilometrelik isale hattı çalışmasına başladı. Çalışma tamamlandığında mahallede yaşanan su sorunu çözülerek, daha sağlıklı ve kesintisiz su temin edilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç olunan noktalarda gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile mahallelerin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi’nde yaklaşık 6,5 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz su temin edilerek, su sorunu çözülecek.

Çarıkballı Mahallesi Muhtarı Muammer Akkuş, “Mahallemizde özellikle yaz aylarında su yetersizliği yaşanıyor, vatandaşlarımız zor durumda kalıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğüne başvuru yaptık. Ekipler hızlı bir şekilde isale hattı çalışmasına başladı. 6 buçuk kilometrelik çalışma tamamlandığında mahallemize daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz su gelecek” diyerek teşekkür etti.