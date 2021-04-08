Büyükşehirden çınar seferberliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, daha yeşil bir Manisa sloganıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Bahri Sarıtepe Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve 5774 Sokak gibi peyzaj alanlarına 500 adet çınar ağacı dikimine başladı.

Manisa il genelinde yeşil alanların arttırılması, mevcut yeşil alanların bakımı ve korunması, peyzaj çalışmaları ve estetik dokunuşlarla şehre güzellik katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 500 adet çınar fidanını toprakla buluşturmak için çalışma başlattı. Manisa merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Bahri Sarıtepe Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve 5774 Sokak gibi peyzaj alanlarında başlatılan ağaç dikim çalışmalarını yakından takip eden Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Cumhuriyet Mahallesi’nde, 75. Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi’nde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda ve 5774 sokak gibi çeşitli peyzaj çalışmalarımızda kullanılmak üzere 500 adet çınar ağacını toprakla buluşturuyoruz. Bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Birazdan kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Daire Başkanı Göktaş, “Peygamberimizin bu güzel hadisi ışığında ağaç dikme çalışmalarını özenle ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Gerek inancımız gerek de Türk milleti açısından çınar ağacının yeri ayrı. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyoruz ki diktiğimiz çınar ağaçları sonsuza kadar yaşar biz de toplumumuzda kalıcı bir eser bırakmış oluruz” diye konuştu. Devam eden fidan dikim çalışmaları, vatandaşlardan da tam not aldı.