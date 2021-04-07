Büyükşehir yeni şantiyesi Akgedik’e yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi’nde yapılacak olan yeni şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni şantiyesi Akgedik Mahallesi’nde inşa edilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ile birlikte yeni şantiye alanında incelemelerde bulundu. Yeni şantiye alanı için uygulama ve detay projelerinin ihalesinin yapıldığını ve sözleşmesinin imzalandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, “24 bin 650 metrekarelik arazi alanımızın içerisinde; 12 bin 400 metrekare kapalı alan bulunuyor. Şantiye alanımız içerisinde genel tamirat alanları, torna ve boyahane bölümleri, 3 adet depo, mescit, idari ofisler, 12 adet arşiv, yemekhane ile giyinme ve soyunma odaları bulunmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait çeşitli demir ve ahşap üretimleri iş makineleri ve araçların bakımı, tamiratı gibi çalışmalar burada yapılacak. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çalışmalarımızı başlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.