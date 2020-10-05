Büyükşehir, daha yeşil bir Manisa için çalışıyor
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANI HAKAN GÖKTAŞ, SELENDİ’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SORUMLULUĞUNDA BULUNAN PEYZAJ ALANLARINDA İNCELEMEDE BULUNDU. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN’ÜN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA, KENTE YENİ YEŞİL ALANLAR KAZANDIRMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEN KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANI HAKAN GÖKTAŞ, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDU.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Selendi’de Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan peyzaj alanlarında incelemede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, kente yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, yaptığı yeşil alan düzenlemeleri ile kente soluk aldıracak yeni alanlar oluşturuluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da sık sık ilçeleri ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Selendi’de Devlet Bahçeli Meydanı, Kent Meydanı ve Gençlik Merkezinde bulunan peyzaj alanlarında incelemede bulunan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Göktaş, Manisalı vatandaşlara daha güzel ve daha yeşil bir şehir sunabilmek için özveriyle çalışana personele de teşekkürlerini iletti.
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