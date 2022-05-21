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Baybatur: "Ülkemize hizmet aşkıyla sarılmaya devam ediyoruz"

Manisa’nın Kula ilçesinde uzun yıllardır yapımında sorunlar çıkmasına rağmen bir an olsun geri adım atılmayan Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında sona yaklaşıldı. Açılış için gün sayan hastane inşaatını gezen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur genel bir değerlendirme yaptı.

MANİSA 21.05.2022, 17:19
Baybatur: "Ülkemize hizmet aşkıyla sarılmaya devam ediyoruz"

Manisa’nın Kula ilçesinde uzun yıllardır yapımında sorunlar çıkmasına rağmen bir an olsun geri adım atılmayan Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında sona yaklaşıldı. Açılış için gün sayan hastane inşaatını gezen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur genel bir değerlendirme yaptı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’nın Kula ilçesine gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve beraberindeki heyet ile birlikte yapımı tamamlanan ve son rötuşlar yapılan Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ve yetkililerle hastaneyi inceleyen Baybatur, genel bir değerlendirme yaptı.

Uzun yıllardır yapımında sorunlar çıkmasına rağmen bir an olsun geri adım atmadan Kula’ya yeni hastane kazandırmak için çalıştıklarını dile getiren Milletvekili Baybatur, verdikleri emeğin karşılığını son teknoloji ile donatılmış bir hastane ile aldıklarını dile getirdi. Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Manisa milletvekilleri ve emeği geçenlerin katkılarıyla sadece Kula’ya değil, çevre ilçelere de sağlık hizmeti verecek olan Kula Devlet Hastanesi’nin haziran ayı içerisinde açılmasını planladıklarını kaydeden Milletvekili Baybatur, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ülkesine ve milletine hizmet etme noktasındaki gayretlerini hatırlattı. Dünyanın birden fazla sıkıntı yaşadığı bu dönemde Türkiye’ye de bazı sıkıntıların yansıdığını ifade eden Milletvekili Baybatur, yine bu sıkıntıları çözümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna işaret ederek, AK Parti olarak her geçen gün ülkeye daha fazla hizmet aşkıyla sarıldıklarını dile getirip ülkeye şaheserler kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Erdoğan’la aynı yolda yürümekten gurur duyduğunu vurgulayan Milletvekili Baybatur, tarımdan sanayiye, sağlıktan spora her alanda başarılı çalışmalara liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak geleceği daha ilerilere taşıyacak adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Yatak sayısı artacak, daha geniş poliklinik hizmeti verilecek

Yeni hastane ile birlikte Kula’da sağlıkta hizmet kalitesinin artacağını dile getiren Milletvekili Baybatur, "Hastanemiz, ilçe dışına sevkleri en aza indirecek. Kula’da yaşayanlar, sağlık sorunlarına yaşadıkları yerde çözüm bulabilecek. Yatak sayısı, poliklinik hizmetleri, ameliyathaneleri, yoğun bakım kapasitesi ile Kula’nın ihtiyaçlarını karşılayacak. 75 yataklı hastanede, 22 poliklinikte hasta kabulü yapılacak. Sağlık çalışanları ve hastaların konforu gözetilerek yapılan mimari projelendirmede, geniş, ferah bekleme alanları, polikliniklerde hizmet sunulacak." dedi.

Nitelikli hasta odaları, özellikli hizmet birimleri

Son teknoloji ile donatılan yeni hastanede nitelikli hasta odalarının çoğunun tek yataklı olacağını da sözlerine ekleyen Milletvekili Baybatur, "38 hasta odasının 21’i tek yataklı, 17’si iki yataklı olarak hizmet verecek. 10 yataklı yoğun bakım ünitesinde yetişkinde 6, yeni doğanda 4 yatak yer alacak. Tam donanımlı 4 ameliyathane bulunuyor. Özellikli hizmet birimlerinden diyaliz ünitesi 11 yatak, palyatif servis 5 yatak, yanık ünitesi 2 yatakla hizmet verecek. Ayrıca yeni hastanede 3 doğum salonu bulunacak. 11 müşahede yatağının yer aldığı acil serviste 2 poliklinikte hasta kabulü yapılacak." ifadelerine yer verdi.

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