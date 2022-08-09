Başkanlar Soma’ya yapılan yatırımları görüştü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’u makamında ağırladı. Ziyarette Soma’ya ilişkin proje ve yatırımlar görüşüldü.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Gündoğan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan hizmetlerin değerlendirildiği ziyarette, yapılması planlanan proje ve yatırımlar da görüşüldü.