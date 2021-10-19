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Başkan Kayda, muhtarları günlerinde unutmadı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

MANİSA 19.10.2021, 14:51
Başkan Kayda, muhtarları günlerinde unutmadı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürlerinin de katıldığı ziyarette Başkan Kayda, Şube Başkanı Mehmet Güler ve tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında gecesi gündüzü olmadan fedakarca çalışan muhtarların çok önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Başkan Kayda, “Vatandaşlarımızın hizmetlerle buluşması noktasında kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören siz değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Bizler, Salihli Belediyesi olarak 102 mahalle muhtarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların mahalle halkı adına bize ulaştırdıkları tüm talepleri yerine getiriyoruz. Başta Salihli’mizin 102 mahalle muhtarı olmak üzere, tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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