Başkan Karafil’den Başkan Çelik’e teşekkür

Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Şehzadeler Belediyesi çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şehzadeler Mühendislik A.Ş. ve Şehzadeler Belediyesi çalışanlarını kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri için konuşan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Turan Karafil, Şehzadeler Mühendislik A.Ş. çalışanlarının son yedi ayda iki farklı zam gördüklerini ve çalışanların yan sosyal haklarının da bir o kadar iyileştirildiğini belirtti. Şehzadeler Mühendislik A.Ş.’de çalışanlarının ilk defa bir Toplu İş Sözleşmeyle tanıştıklarını ve sendikalaştıklarını belirten Karafil, “Üyelerimiz bizleri farklı sorunlarıyla ziyaret ettiklerinde ilk defa sendikalı olduklarını ve sorunlarımızı direk sendika yoluyla giderdiklerini söylüyorlar ve memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Geçen haftalarda imzaladığımız Toplu İş Sözleşmemiz ile Şehzadeler Belediyesi kadrolu işçilerimiz için de iyileştirmeler yapılmıştır.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi ve belediyenin şirketi olan Şehzadeler Mühendislik A.Ş.’de imzalanan iki sözleşme için verdiği destekten dolayı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür eden Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “Başkanımız Toplu İş Sözleşmemizden doğan geriye dönük ücretler noktasında zamanında ödenmesi ve Toplu İş Sözleşmesi süresince verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkenin dünyada olduğu gibi Covid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını ve bu sebeple birçok iş yerinde olduğu gibi belediyelerde de sıkıntılar yaşandığını belirten Başkan Karafil, “Buna rağmen sınırları zorlayarak işçi dostu olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise imzalanan toplu iş sözleşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Şehzadeler Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin hak ettikleri ücret ve sosyal hakları alabilmeleri için şartlarımızı zorlayarak toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Biz büyük bir aileyiz diyoruz ve bunun gerekliliğini de yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz.” dedi.

Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil’in ziyareti hediye takdimi sonrası sona erdi.