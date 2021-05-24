Başkan Ergün milletvekillerini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni hizmet binasında MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ı ağırladı.

Yeni hizmet binasında faaliyete başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

MHP Akçay’dan Başkan Ergün’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Akçay, Başkan Ergün’e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a 38 akademisyen tarafından hazırlanan ve Manisa’nın geçmişine ışık tutan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Milletvekili Kıvırcık’tan hayırlı olsun ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ı da makamında ağırladı. Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasına geçmesinden dolayı Başkan Cengiz Ergün’e hayırlı olsun dileklerini iletti. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de ziyarette yer aldı. Başkan Ergün, Semra Kaplan Kıvırcık’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, 4 cilt olarak hazırlanan ve Manisa’nın Milli Mücadele yıllarını konu alan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli kitapları hediye etti.