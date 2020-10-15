Başkan Dutlulu, belediyeye ait arazilerde zeytin hasadı yaptı
15 MİLYON ZEYTİN AĞACININ BULUNDUĞU TÜRKİYE’NİN ZEYTİN BAŞKENTİ AKHİSAR’DA ZEYTİN SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE AKHİSAR BELEDİYESİ’NE AİT ZEYTİN AĞAÇLARINDAKİ MAHSULLERİN TOPLAMINA BAŞLANDI. SİNDELLİ MAHALLESİ’NDE BULUNAN ZEYTİNLİKLERDEKİ İLK MAHSUL HASADINA AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU DA KATILDI.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesine ait arazide bulunan zeytin ağaçlarında hasat yaptı.
15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Türkiye’nin zeytin başkenti Akhisar’da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Akhisar Belediyesi’ne ait zeytin ağaçlarındaki mahsullerin toplamına başlandı. Sindelli Mahallesi’nde bulunan zeytinliklerdeki ilk mahsul hasadına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Akhisar Belediyesi’ne ait zeytinliklerinin, ziraat mühendislerinin yönlendirmeleri ile daha verimli hale getirdiklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, zeytin ağaçlarının bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını söyledi.
Başkan Dutlulu, “Hasat sezonunun başlaması ile birlikte belediyemizin zeytinliklerinde halkımızla birlikte zeytin topladık. Bereketli toprakları ile Türkiye’nin en verimli arazilerinden birine sahip olan Akhisar’ımızda yetişen zeytinler ve bu zeytinlerden elde edilen zeytinyağları, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda satışa sunuluyor. Akhisar’ın en büyük zeytin üreticisi Akhisar Belediyesi olarak biziz. Daha önceki yıllardan farklı olarak, göreve geldiğimiz günden beri tüm zeytinliklerimizi kiraya vermek yerine kendimiz işlettik ve belediyemize ek gelir sağladık. Bugün Sindelli Mahallemizde bulunan zeytinliğimizde halkımızla birlikte hasat yaptık. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu dilerim” diye konuştu.
Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretim şampiyonu Akhisar’ın hasat sezonu öncesi tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ilk hasadına Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Meclis Üyesi Yılmaz Akar ve Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu da eşlik etti.
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