Başkan Çerçi Vali Karadeniz ve Başkan Ergün’ü yağlı güreşlere davet etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ayrı ayrı ziyaret ederek kırmızı dipli mum ile 6. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreş Festivaline davet etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreş Festivaline kırmızı dipli mum ve davetiye takdim ederek davet etti.

Vali Yaşar Karadeniz, Başkan Çerçi’nin ziyareti ve davetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ata sporu olan güreşlerin Manisa’nın turizm ve kültürel anlamda tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Başkan Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak ve Dilşat Ulaş ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü de ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi, Başkan Ergün’e geleneksel kırmızı dipli mum takdim ederek, 3 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet etti. Nazik ziyaretleri ve davetleri nedeniyle Başkan Çerçi ve kurmaylarına teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali 3 Ekim 2021 tarihinde Ortaköy Mesire Alanında gerçekleştirilecek.