Başkan Çerçi muhtarlar ile buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Siyami Alak ve dernek üyesi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırladı.

Her kesimden vatandaşlar ile buluşan sosyal ve kültürel anlamda hayata geçirdiği projeler ile ilçenin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi’nin Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Siyami Alak ve dernek üyesi muhtarlar ile Yunus Emre Kültür Parkı’nda bir araya geldi. İlk olarak İrfan Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantıda buluşan Başkan Çerçi ve muhtarlar, ilçeye yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların yerel demokrasinin mihenk taşlarından birisi olduğunu dile getiren Başkan Çerçi, “Belediye olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal ve kültürel olarak birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Bundan sonra da tüm ekiplerimiz ile şehrimizin birçok sorununa neşter vuracak hizmetleri hayata geçireceğiz. Yerel demokrasinin mihenk taşlarından birisi olan muhtarlarımızın her daim yanındayız. Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi muhtarlarımızı Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırladık. Hizmetin vatandaşa sunulmasında vazgeçilmez bir unsur olan muhtarlarımız, bizlerin de en yakın çalışma arkadaşı olarak mahallelerimize hizmetin gitmesine vesile oluyor. Bizler her daim tüm ekiplerimiz ile şehrimize güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. Toplantıda söz alan muhtarlar mahallelerine kazandırılan hizmetlerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. Muhtarlar daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı’nı gezdi.