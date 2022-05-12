Başkan Çerçi ilkokul öğrencileriyle buluştu

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen ’Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar’ Projesi çerçevesinde ilçedeki okul ve kreşlerde öğrencilere ağız-diş sağlığı eğitimi düzenlenirken bir taraftan da diş taraması gerçekleştiriliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de projenin uygulandığı Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenciler ile buluştu.

Yunusemre Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile hayata geçirilen Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi çerçevesinde öğrencilere ‘Çikolatamı az yerim, dişlerimi çok fırçalarım’ sloganıyla ağız ve diş sağlığının önemini ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlatılıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelerek Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk’un öğrencilere anlattığı eğitime katıldı. Etkinliğe Başkan Çerçi’nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çerçi, “Okullarımızdaki evlatlarımızın ağız ve diş sağlığını öğrenmesi amacıyla Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar projesinde, ilçede bulunan öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması devam ediyor. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlığı için hiç durmadan çalışacağız.” dedi.