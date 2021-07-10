Başkan Çelik temizlik filosunun yeni aracını tanıttı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 660 bin TL hibe desteği ile Temizlik İşleri Müdürlüğü filosuna dahil edilen son teknoloji güvenlik önlemlerine sahip, 12 ton sıkıştırma kapasiteli büyük boy çöp toplama aracını tanıttı.

Şehzadeler Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki araç filosuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 660 bin TL hibe desteği ile alınan bir büyük boy bir çöp toplama aracını daha dahil etti. Aracın tanıtımını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şu bilgileri verdi: "Şehzadeler Belediye Meclisimizin 1 Şubat 2021 tarihli toplantısında, çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi amacıyla, temizlik işleri müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğumuz bir çöp toplama aracının satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması için karar almıştık. Meclisimizde aldığımız bu kararın akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızdan şartlı nakdi yardım talebinde bulunduk. Bakanlığımız talebimize duyarsız kalmadı ve belediyemize bir adet büyük çöp kamyonu almak üzere 660 bin TL şartlı nakdi yardım verilmesini uygun gördü"

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 11 küçük çöp kamyonu, 9 büyük çöp kamyonu, 2 çöp taksi, 1 konteyner yıkama aracı, 4 süpürge aracı1 arazöz, 5 bölge transiti 5 traktör ile toplamda 38 araçlık filosuyla hizmet verdiğini kaydeden Başkan Çelik alınan yeni araç ile birlikte araç filosunun 39’a yükseldiğini önümüzdeki günlerde bu filoya iki küçük boy çöp toplama aracının daha dahil edileceğini söyledi.

Aracın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Çelik “Aracımızın şehzadeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız halkımıza hizmet vermesini temenni ediyorum. Bu aracın temininde bize yardımcı olan AK Parti Manisa Milletvekillerimize, Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve bakanlık bürokratlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Temiz Şehir Şehzadeler” hedefi ile Şehzadelerde özveri ile temizlik çalışmalarını yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çelik “Temiz Şehir Şehzadeler hedefine ulaşabilmemiz biliyoruz ki sadece bizlerin çalışması ile mümkün olamayacaktır. Halkımızın bu konudaki duyarlılığı da bizlere yardımcı olacaktır. Bizim halkımızdan ricamız çöplerini çöp konteynerlerine atmaları, yakındaki konteyner dolu ise bir diğer konteynere bırakmalarıdır. En güzel temizlik kirletmemektir. Bu konuda bugüne kadar bizlere yardımcı olan halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu konuda gösterilecek hassasiyet ile daha yaşanabilir daha temiz bir Şehzadeleri el birliği ile inşa edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çelik test sürüşü yaptı

Başkan Çelik’in açıklamalarının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri Başkan Çelik’e aracın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Aracın son teknoloji güvenlik önlemleri ile donatıldığı, arakasında personel varken 30 kilometreden fazla hız yapamadığı bilgisi verilirken Başkan Çelik direksiyona geçerek aracın test sürüşünü yaptı.