Başkan Çelik Bayram Namazını Çınarlıkuyu’da kıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayram Namazını Çınarlıkuyu Mahallesinde kıldı. Çınarlı Camiinde kılınan bayram namazının ardından Başkan Çelik cami önünde bekleyerek bayram namazına gelen mahalle halkıyla bayramlaştı.

Her bayram farklı bir mahallede bayram namazı kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayram Namazını Çınarlıkuyu Mahallesinde kıldı. Sabahın erken saatlerinde Çınarlıkuyu Mahallesine gelen Başkan Çelik bayram namazı öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bayram namazı vaktinin yaklaşması ile birlikte vatandaşlara birlikte Çınarlıkuyu Camii’ne geçen Başkan Çelik burada bayram namazını kıldı. Çınarlıkuyu Camiinde kılınan bayram namazının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik cami bahçesinde bekleyerek mahalle halkıyla selamlaşıp bayramlarını kutladı.