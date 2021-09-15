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Başkan Bilgin’e ödül

Kent ve Başkan Dergisi tarafından Türkiye genelinde online olarak düzenlenen Belediyeler arası proje yarışmasında, "Üretime ve Üreticiye Destek" projesi ile dereceye giren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ödülünü aldı.

MANİSA 15.09.2021, 10:55
Başkan Bilgin’e ödül

Kent ve Başkan Dergisi tarafından Türkiye genelinde online olarak düzenlenen Belediyeler arası proje yarışmasında, "Üretime ve Üreticiye Destek" projesi ile dereceye giren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ödülünü aldı.

Kent ve Başkan Dergisi’nin düzenlediği proje yarışmasının ödül töreni Malatya Belediyesinin ev sahipliğinde Malatya’da bir otelde gerçekleştirildi. Yoğun programı nedeniyle Malatya’daki törene katılamayan Başkan Bilgin’in plaketini Belediye Personeli, Maden Mühendisi Tolga Genç teslim aldı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu başarı ve bu ödül benim değil, Saruhanlı’nın" diyerek "Saruhanlımız ve Belediyemiz adına hayırlı olsun" dedi.

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