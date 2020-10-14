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Başkan Akın TÜBİTAK birincisi Ziya Yıldız’ı ağırladı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN TÜBİTAK-2242 TÜRKİYE FİNALİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANAN MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ZİYA YILDIZ’I AĞIRLADI.

MANİSA 14.10.2020, 14:12
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Başkan Akın TÜBİTAK birincisi Ziya Yıldız’ı ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın TÜBİTAK-2242 Türkiye Finalinde Birincilik Ödülünü kazanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğrencisi Ziya Yıldız’ı ağırladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğrencisi Ziya Yıldız, “Hibrit (Mikro ve Nano) Yapılı İskele Dokular için Çok Fonksiyonlu Üretim Platformu” adlı projeyle TÜBİTAK-2242 Türkiye Finalinde Birincilik Ödülünü kazandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser ile birlikte Turgutlu’ya TÜBİTAK birinciliği gururunu yaşatan Ziya Yıldız, proje danışmanı Doç. Dr. Levent Paralı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan’ı makamında konuk etti.

Başkan Çetin Akın görüşme sırasında hazırladığı projeyle TÜBİTAK Birinciliği ödülünü kazanan Ziya Yıldız’a bu gururu yaşattığı için tüm Turgutlu halkı adına teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamında başarılar diledi. Başkan Akın ayrıca Yıldız’a kazandığı birincilikten dolayı hediye takdim etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Hibrit (Mikro ve Nano) Yapılı İskele Dokular için Çok Fonksiyonlu Üretim Platformu adlı projeyle TÜBİTAK-2242 Türkiye Finalinde Birincilik Ödülünü kazanarak Turgutlumuza büyük bir gurur yaşatan başarılı gencimiz Ziya Yıldız, proje danışmanı Doç. Dr. Levent Paralı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan’ı Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte belediyemizde ağırladık. Hazırladığı projeyle bu değerli birinciliği kazanarak bizleri mutlu eden ve gururlandıran gencimiz Ziya Yıldız’a bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. Gençlerimizin her konuda, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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