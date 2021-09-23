banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

Barınma sorunu yaşayan öğrenciler için bir destek de Şehzadeler’den

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yüksek öğrenimlerini yapmak üzere Manisa’ya gelen hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamasına müsaade etmeyeceklerini duyurarak, Şehzadeler Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olacağını açıkladı.

MANİSA 23.09.2021, 15:07
Barınma sorunu yaşayan öğrenciler için bir destek de Şehzadeler’den

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yüksek öğrenimlerini yapmak üzere Manisa’ya gelen hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamasına müsaade etmeyeceklerini duyurarak, Şehzadeler Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olacağını açıkladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi öğrenimlerini yapacakları illere giderken, bu kez yurt çıkmayan ve kiralık ev bulamayan öğrencilerin barınma sorunu gündeme geldi. Manisa’da bu anlamda sıkıntı yaşayan öğrencilerin yüreklerine su serpen açıklama Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten geldi. Başkan Çelik, “Hiçbir öğrenci kardeşimizi sokakta bırakmayız” dedi. Başkan Çelik, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni yüksek öğrenimlerini yapmak için tercih eden ve bu nedenle şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimiz bilsinler ki bugünden sonra bizim misafirlerimizdirler. Şehzadeler Belediyesi olarak misafirimiz olan tüm öğrenci kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarında bütün imkanlarımız ile yanlarındayız. Hiçbir öğrencimizi sokakta bırakmayız. Barınma sorunu yaşayan öğrencilerimiz Beyaz Masa birimimize müracaat edebilirler.” şeklinde konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0