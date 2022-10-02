Bağdatlı Sultan Şenlikleri’ne katılım yoğun oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenlikleri, pandemi surecinin ardından 3 yıl sonra yeniden yapıldı.

Encekler Mahallesi’nde düzenlenen programa Kaymakam Birkan Tatlısöz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, gaziler, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğimn açılış konuşmasını Encekler Mahallesi Muhtarı Tuncay Demir yaptı. Demir, "Bu şenlik sayesinde kültürümüzü yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şenlikler bizlerin kardeşçe birlik olduğumuz anlamlı birlikteliklerdir. Bu günler Alevi-Sünni diyerek, Kürt, Türk, Laz, Çerkez diyerek bizleri bölmeye çalışanlara birlik görüntülerinin verildiği günlerdir" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Kaymakam Birkan Tatlısöz de birlik ve beraberlik mesajı verdi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik amacıyla bir araya geldiklerini aktaran Kaymakam Tatlısöz, "Burada toplanmamıza vesile olan adak sahiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu her zaman böyle devam eder" diye konuştu.

Programa katılan CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından vatandaşlara yemek ikramı gerçekleşti. Daha sonra semah gösterisi ile Salihli Türkü Dostları grubunun türkü ve şiir dinletisi yapıldı.