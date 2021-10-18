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Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan iki arkadaş aynı günde nikah kıyınca birbirlerinin de nikah şahidi oldu.

MANİSA 18.10.2021, 16:52
Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan iki arkadaş aynı günde nikah kıyınca birbirlerinin de nikah şahidi oldu.

Esra Çelik ve Onur Ulu çifti ile Ayşe Ergenç ve Hüseyin Arıkan çifti, uzun süredir devam eden arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunarak aynı gün nikah kıymak istediklerini belirten iki çift için yapılan incelemelerin ardından evlenmelerine engel bir durum olmadığı tespit edilirken; çiftlerin nikahı Yunusemre Belediyesi Nikah Salonunda kıyıldı. Beş dakika arayla dünya evine giren arkadaşlar birbirlerinin de nikâh şahidi oldu. Nikâh sonrası açıklamada bulunan Onur Ulu, “Güzel bir duygu. Biz de birbirimizin nikah şahitliğini yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Arkadaşlarıyla aynı gün dünya evine giren Hüseyin Arıkan, “Zaten arkadaşım ve eşi ile 5 yıldır tanışıyoruz. Çok heyecanlıyız. Birbirimizin şahidi olalım dedik. Hep birlikte aynı gün nikah kıyalım istedik. Rabbim de nasip etti” diye konuştu.

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