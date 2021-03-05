Aydoğdu’da menfez çalışması

Yollarda ulaşım kalitesini arttırmak ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve bakım çalışmalarına dört mevsim devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, su debisinin yüksek olduğu Alaşehir ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde kutu menfez döşemesi yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, aşırı yağışlar sonucunda oluşabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla Alaşehir ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde kutu menfez döşemesi yaptı. Yapılan çalışmanın ardından mevcut yolun daha güvenli hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Su geçişlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli yerlerde menfez döşemesi yapıyoruz. Bu anlamda mevcut güzergahta su debisinin yüksek olması nedeniyle su gideri yeterli gelmiyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, mevcut yolda kutu menfez döşemesi yaparak güveni sağladık. Çalışmalarımız planlı bir şekilde devam edecek” dedi.