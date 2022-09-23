Avşar Mahallesi’nin alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesinde 22,5 milyon TL yatırım bedeli ile başlatılan alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla mahallelerin modern bir görünüme kavuşmasına ve sorunlara kalıcı çözüm getirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesinde yaklaşık 25 kilometrelik içme suyu hattı, 26 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 1000 metreküplük içme suyu deposu imalatını bitirdi. Üstyapıda 21 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmaları da tamamlandı. Yeni nesil mekanik sayaçların montajları da tamamlandı. Mahalle hem sağlam altyapıya kavuştu hem de modern bir görünüm ortaya çıktı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahalle muhtarı Yunus Gürbüz ile bir araya gelerek, inceleme gerçekleştirdi.

Yılların sorununa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile neşter vurulduğunu belirten mahalle muhtarı Yunus Gürbüz, “Avşar’ın altyapısına neşter vuran Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Yıllardır içme suyu ve kanalizasyon hatlarında büyük sorun yaşıyorduk. Cengiz Başkanımız sayesinde Turgutlu’nun en büyük kırsal mahallelerinden biri olan Avşar Mahallemiz altyapısı ve üstyapısı ile harika bir görünüme kavuştu. Ayrıca kanalizasyon hattımızın atık su arıtma tesisine bağlanacak olması doğamızın korunmasını da sağlıyor. Çok mutluyum. Modern ve yaşanılabilir bir mahalle olduk” dedi.