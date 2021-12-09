Atila Gerin: “Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında cumartesi günü kendi evinde Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek olan Turgutluspor’un Teknik Direktörü Atila Gerin maç öncesi yaptığı açıklamada, kazanmak için sahada olacaklarını belirtti.

Kendi sahalarında zor bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Atila Gerin, “Ligde son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda Etimesgut Belediyespor ile zor bir maç oynayacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Sakaryaspor karşısında aldığımız 1 puanın anlam kazanması için bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Etimesgut Belediyespor maçını kazanıp hem sıralamada bir üst seviyeye çıkmak hem de ilk yarıda kalan 2 maç için orta vadeli hedefimizi yakalamak adına oldukça önemli. Tüm hazırlıklarımız bu yönde. İnşallah taraftarlarımızın da desteği ile hedefimize ulaşırız.” dedi.