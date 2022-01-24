Antepfıstığının yeni üretim merkezi Manisa

Güneydoğu Anadolu bölgesinde üreticiler tarafından yeşil altın olarak adlandırılan ve kazancı en yüksek tarım ürünlerinin başında gelen Antepfıstığı son yıllarda Manisa genelinde yaygınlaşmaya başladı.

Yunusemre belediyesinin girişimleri ile Yuntdağı bölgesinde mevcut menengiç ağaçlarının aşılanması ile yaygınlaşan Antepfıstığı üretimi, Selendi, Kula, Gördes ve Demirci ilçelerinde fıstık bahçelerinin kurulması ile her geçen gün üretim artıyor. Gaziantep ve Şanlıurfa’nın başı çektiği fıstık üretiminde 1000 tonu aşan üretimi ile Manisa da adından söz ettirmeye başlamış durumda.

Kula ve Gördes ilçelerinden Fıstık bahçesi yatırımları bulunan Agrolidya Tarım A.Ş Genel Müdürü ve Ziraat Mühendisi Mehmet Gürkan Acar, “Manisa toprak yapısı ve iklim bakımından fıstık üretimi için uygun bir bölge, geçmiş yıllarda il genelinde yapılan denemelerin sonuçları da gayet başarılı ve fiyat olarak da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Doğal ortamda dağlık alanlarda yetişen menengiçlerin aşılanması ile yıllar önce üretime başlanan bölgemizde artık ceviz, zeytin, badem bahçeleri gibi fıstık bahçeleri kurulmaya başlandı. Bizde şirket olarak Ceviz ve Badem üretimimizin yanı sıra yeni kurduğumuz fıstık bahçelerimiz ile 1000 dekarlık bir fıstık bahçesi varlığına ulaşmış olacağız” dedi.

Doku kültürü üretimi anaçlar ile daha erken hasat imkanı

Türkiye’nin toptan ve perakende fidan satış sitelerinden birisi olan www.agrolidya.com sitesinin kurucusu ve Agrolidya Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, “Fıstık bahçesi yatırımlarımıza başlamadan önce, yurt içi ve yurt dışında bir çok fıstık bahçesini dolaştık. Yurt içinde kullanılan anaçlarla 10 yıl ve üzerinde ilk hasat yapılırken, yurt dışında doku kültürü üretimi olan UCB1 fıstık anacı ile kurulan bahçelerde ilk hasatın 4. yıla kadar düştüğünü gördük. Bizde bu sebeple kurduğumuz bahçelerde hep UCB1 fıstık anacı kullanmaya başladık. Özellikle sulu arazilerde çok hızlı büyüyen ve üzerine aşılanan çeşidinde çok hızlı büyümesini sağlayan bu anaç artık ülkemizde de tanınmaya başladı. Üretimini ve satışını yaptığımız UCB1 fıstık anacı ile son 3 yılda Antep, Urfa, Mardin ve Manisa’da binlerce dekar fıstık bahçesi kuruldu. Bu bahçelerde elde edilecek hasatla birlikte Türkiye’nin fıstık üretiminde büyük bir artış olacaktır” diye konuştu.

Antepfıstığında dikili alan 4 milyon dekara yaklaştı

Öte yandan Türkiye’de 40 ilde fıstık üretimi yapılırken, yıllık 100 bin tonu aşan üretimi ile Şanlıurfa başı çekiyor. Ayrıca Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon dekar arazide 300 bin tondan fazla üretilen fıstık ülke ekonomisine 8 milyar lirayı aşan katkı sağlanıyor.