banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!

Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali’nin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Ayşe Dinçer, Kulalı hayranlarıyla buluştu. Kulalılara unutulmaz bir gece yaşatan Ankaralı Ayşe, söylediği parçalarla konsere katılanları coşturdu.

MANİSA 23.09.2021, 00:05
Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali’nin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Ayşe Dinçer, Kulalı hayranlarıyla buluştu. Kulalılara unutulmaz bir gece yaşatan Ankaralı Ayşe, söylediği parçalarla konsere katılanları coşturdu.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali, ünlü sanatçı Ankaralı Ayşe Dinçer konseri ile başladı. Kulalı hayranlarıyla buluşan Ayşe Dinçer, sahnede söylediği parçalarla Kulalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdiği hareketli parçalar ile konsere katılanları coşturan Dinçer, 4 yıl aradan sonra yine Kulalı hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0