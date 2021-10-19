Alaşehir’in tescilli yaprağında kullanım hakkı Kadın Kooperatifinin oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret ile tescillenen üzüm yaprağının kullanım hakkını da ilk olarak Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aldı.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ilçenin marka değeri olan ürünlerin tescili için çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında coğrafi işaret tescili kazandırılan asma yaprağının kullanım haklarını da Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aldı. Alınan tescil haklarıyla beraber kooperatif tarafından asma yaprağının güvenle satışı yapılabilecek. Sözleşme töreninde konuşan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, “İmzalanan bu sözleşme ile standartları belli olan ürünümüzün hem marka değeri korunacak hem ürünümüz nihai tüketiciye gönül rahatlığı ile sunulmuş olacak. Tescilli ürünümüz asma yaprağı sayesinde ulaştığı her yerde Alaşehir’in tanıtımı da sağlanmış olacak. Bu sorumluluğu üstlenen kooperatif yöneticilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür eden Kooperatif Başkanı Selen Öküzcüoğlu, "İmzalanan protokol Alaşehir’e katma değer sağlayacaktır. Kooperatif olarak, kadın istihdamının yanı sıra ilçemize özgü ürünlerin pazarlanmasını yapmak ve Alaşehir’in tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk tescilli ürünümüzün kullanım hakkını aldığımız için çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. Oda yöneticilerimize bu jestten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.