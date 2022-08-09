Alaşehir’in sevilen iş insanı hayatını kaybetti

Alaşehirli iş adamı, Alaşehir Belediye Meclis üyesi Ahmet Köseoğlu’nun babası, Mehmet Şevki Köseoğlu 89 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli’de özel bir hastanede tedavi görürken, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden 3 çocuk babası Mehmet Şevki Köseoğlu bugün Alaşehir Pazar Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Alaşehir Pazar Camii’nde kılınan cenaze namazına Mehmet Şevki Köseoğlu’nun çocukları, yakınları, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve sevenleri katıldı.