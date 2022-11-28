Alaşehir’de ilk defa Güzellik ve Estetik Kursu açıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilk defa Güzellik ve Estetik Kursu açıldı.

Manisa’nın Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Güzellik ve Estetik Kursunda 28 kursiyer eğitim görmeye başladı. İlk defa açılan kursta teorik bilgilerle birlikte kursiyerler üzerinde uygulamalı eğitim de alıyorlar. 6 ay ve 800 saat sürecek olan eğitimden sonra sertifika alan kursiyerler ustalık belgeleriyle "Güzellik ve Estetik Salonu" adı altında işyeri açabilecekler. Kursiyerler teorik bilgilerin yanında, epilasyon, el ve ayak bakımı, cilt bakımı, kaş dizaynı, kalıcı makyaj, makyaj, müşteri karşılama, müşteriye davranış biçimleri gibi alanlarda eğitim alıyorlar.

Hayata genç ve güzel bakabilmek için kursa katıldığını söyleyen kursiyer Fulya Türe, "Bu kursa estetisyenlik ve güzellik belgesi alabilmek için geldik. Burada öğrendiklerimizi kendimiz ve çevremizdeki kadınlar için, kullanıp, hayatımıza getirdiği yaşlanmayı biraz olsun geciktirip, hayata genç ve güzel bakabilmek için geldik" dedi.

Kursta uygulamayı kendi cildi üzerinde yaptıran kursiyer Pelin Karaca, "Cilt bakımı yüzüme gayet iyi geldi. Daha önce evde kendim yapabiliyordum ama bu kadar iyi olmuyordu. Uzman ellerinden bakım yaptırtmak daha farklı. Yüzüm şu anda çok rahat, sivilceler, akneler hepsi gitti. Yüzüm şu anda çok yumuşak, eski halinden hiçbir eser yok. Arınmış, temizlenmiş gibi hissediyorum. Yüzüm yumuşadı. Çok mutluyum, çok memnun kaldım" dedi.

Kursta hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdiklerini söyleyen Kurs Eğitmeni Hacer Erüstün "Kursiyerlere teorik bilgilerin yanında, kursiyerler üzerinde uygulamalı eğitim de vererek, kursiyerler üzerinde kursiyerlere de uygulamalı eğitim yaptırıyor. Burada epilasyon, cilt bakımı, müşteri karşılama, kaş dizaynı, el ayak bakımı, genel bakım, kalıcı makyaj yapıyoruz. 6 ay boyunca kurs alacağız. Kursiyerlerimiz ustalık belgelerini aldıktan sonra işyeri açabilecekler" dedi.

Kurslara yoğun bir ilginin olduğunu belirten Alaşehir Halk Eğitimi Müdürü Orhan Aktaş, "Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi olarak değişik alanlarda yaklaşık 200 kurs açtık. Bunların içerisinde Güzellik Uzmanlığı kursu Alaşehir’de ilk kez açıldı. Başlangıçta çok ilgi olacağını düşünmemiştik ama şu anda çok fazla talep var. Zaman içerisinde gelen talepleri de değerlendireceğiz" diye konuştu.