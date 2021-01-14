Alaşehir’de ilk aşı İlçe Sağlık Müdürüne yapıldı

Türkiye genelinde başlatılan korona virüs aşılama çalışmaları Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de başladı. İlk aşı Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör’e yapıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ilk aşılama çalışmaları İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık çalışanları, aile hekimleri, Devlet Hastanesi, Özel hastane ve eczane çalışanlarına yapılacak.

İlçede ilk aşı yapılan isim olan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "İlçemize gelen ilk aşılama çalışmaları ilçe çapında görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yapılacak. Çin’den getirilen Sınovac aşısını örnek olması amacıyla ben yaptırttım. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu aşı olmaktır. Vatandaşlarımız da aşı olmaktan korkmasınlar, endişe etmesinler, bu hastalıktan hep birlikte kurtulacağız. Türkiye genelinde ilk aşıyı Sağlık Bakanımız oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşıyla ilgili kafalarında bir soru işareti kalmasın, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemimizin temeli aşıdır. Aşı faaliyetlerine sağlık çalışanları ile başladık. Kamu veya özel olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve eczacılara aşılama yapılacak. Aşılama öncelikle sağlık çalışanlarına, sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve sonra bakanlığın belirleyeceği gruptaki vatandaşlarımız da aşı yaptırabilecek." dedi.