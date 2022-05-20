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Alaşehir’de atıl binalar hizmete kazandırıldı

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından atıl durumdaki binalar bakım onarım ve restorasyonu tamamlanarak hizmete kazandırıldı.

MANİSA 20.05.2022, 08:43
Alaşehir’de atıl binalar hizmete kazandırıldı

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi tarafından atıl durumdaki binalar bakım onarım ve restorasyonu tamamlanarak hizmete kazandırıldı.

Alaşehir Belediyesi, atıl durumdaki binaları bakım, onarım ve restorasyonlarını tamamlayarak yeni hizmet binaları olarak kazandırdı. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan eski düğün salonunun bakımlarını yapan Alaşehir Belediyesi çok amaçlı etkinlik salonuna dönüştürüldü. Ayrıca Alaşehir Belediyesi, Cumhuriyet Parkı’nda bulunan ve atıl durumdaki 543 metrekare terası ile toplamda 2 bin 176 metrekare kullanım alanı olan yarım olimpik kapalı yüzme havuzunu da bakımlarını yaparak hizmete açtı. 2.10 , 1.80 ve 1.10 metre derinliklerde havuzların bulunduğu yarım olimpik yüzme havuzu haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü erkeklere hizmet verecek. Öte yandan hizmete açılan yarım olimpik havuza 1925-1926 yıllarında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapan Akif Öztürk Mütevellioğlu’nun adı verildi.

Açılış törenlerinde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlk hedefimiz atıl duruma bulunan tesislerimizi bakım ve restorasyonlarını yaparak, kullanıma açacağız, bir taraftan da yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Atamız Cumhuriyeti kurduğunda gençlere güveniyordu. Cumhuriyetimizi ne polise, ne askere emanet etti. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek, yüceltecek ve koruyacak olan gençler sizlersiniz demişti. Bizim de hedefimiz hem ilmen, beyinen ve fiziken, ruhen sağlıklı gençler yetiştirerek, o gençlerin ileride cumhuriyetimize sahip çıkmasını istiyoruz. Burada yetişecek gençlerin fiziken, aklen, ruhen, bedenen sağlıklı gençler yetiştirmesi dolayısıyla çok amaçlı bir etkinlik alanını açıyoruz. Burası atıl bir düğün salonuydu, bundan böyle burada her türlü etkinlikler yapılabilecek. Biz de burada sağlıklı gençler yetiştireceğiz. Atıl durumda olan kapalı yüzme havuzumuzun restorasyonunu yaptık. Bir çok kurslarla gençliğe değer vermeye onların beyinlerindeki boşlukları sporla , bilimle buluşturmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

Açılışlarda Kemaliye, Yörük Türkmen Efeler Derneği Halk Oyunları ekibi Yörük Ali Cumaovası, Çökertme, Kerimoğlu, Muğla Kadıoğlu Zeybeği oyunlarını sergilerlerken, Azerbaycan Halk Oyunları ekipleri de kendilerine özgü halk oyunlarını sergilediler.

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