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Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı sezonu değerlendirdi

Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü Başkanı Alper Ayan düzenlediği basın toplantısında "Sezona geçen yılın 3’te 1’i bir bütçeyle başlama kararı aldık. Bunun da yegane sebebi kimseye yük olmadan ve maaşları gününde ödeyerek sürdürülebilir yapıyı devam ettirmektir. Çünkü kulübümüzün isminde de belediye ismi var. Bu kulüp belediyemizin himayesinde olan bir kulüp. Fakat tüm maddi yükü belediyeye yıkmak gibi bir amacımız yok" dedi.

MANİSA 21.01.2021, 17:17
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Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı sezonu değerlendirdi

Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü Başkanı Alper Ayan düzenlediği basın toplantısında "Sezona geçen yılın 3’te 1’i bir bütçeyle başlama kararı aldık. Bunun da yegane sebebi kimseye yük olmadan ve maaşları gününde ödeyerek sürdürülebilir yapıyı devam ettirmektir. Çünkü kulübümüzün isminde de belediye ismi var. Bu kulüp belediyemizin himayesinde olan bir kulüp. Fakat tüm maddi yükü belediyeye yıkmak gibi bir amacımız yok" dedi.

Tarihinde ilk kez devreyi lider bitiren ve Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren Akhisar Belediye Basketbol takımında Başkan Alper Ayan ve koç Levent Demirci sezonu değerlendiren bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü Başkanı Alper Ayan geçen sezonun üçte bir bütçesiyle yola çıktıklarını belirterek "Sezona geçen yılın 3’te 1’i bir bütçeyle başlama kararı aldık. Bunun da yegane sebebi kimseye yük olmadan ve maaşları gününde ödeyerek sürdürülebilir yapıyı devam ettirmektir. Çünkü kulübümüzün isminde de belediye ismi var. Bu kulüp belediyemizin himayesinde olan bir kulüp. Fakat tüm maddi yükü belediyeye yıkmak gibi bir amacımız yok. Bunu geçen sene kulübümüzü kurduğumuzdaki basın açıklamasında da söylemiştim. Lokomotifimiz belediyedir ama tüm maddi yükü karşılayacak olan kurum belediye değildir. Çünkü belediyenin asıl işi Akhisar halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara hizmet etmektir. Tabi amatör sporda halkın ihtiyaçlarından biri. Bizde bütçeden kendimize yasal kanunların bize verdiği hakkı alıyoruz" dedi.

11 yıldır Türkiye Basketbol Ligi’nde aralıksız oynayan tek takım olduklarının altını çizen Başkan Ayan, "Basketbolda 11 yıldır Türkiye Basketbol Liginde aralıksız oynayan tek kulübüz biz. Ve bu güne kadar hiçbir salonda bu kadar çok reklamı hiç kimsenin gördüğünü zannetmiyorum. Bunda tabi ki bizim emeğimiz var. Çünkü insanlara gidip yardım istemezseniz kimse kendi kendine gelip size destek vereyim demez. Ama biz işi o noktaya doğru evirmeye başladık. Özellikle son birkaç haftadır yaklaşık 10 tane firmadan kendiliğinden gelen sponsor olma talepleri başladı. Buda bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bunların sayısını daha da arttırıp Akhisar’ımızda güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sezona talihsiz bir başlangıç yaptıklarını belirten Başkan Ayan, "Her ne kadar sezona çok talihsiz başlasak da, daha lig başlamadan 13 tane oyuncumuz ve teknik personelimiz kovit oldu. Takım halinde bir hastalık geçirdik. Onu atlattık ve ilk maça çıktık takım kaptanımız Ömer Sancaklı’nın çapraz bağlarında bir sakatlık meydana geldi. 3.5 ay oynayamadı. İlk defa geçen hafta Cuma günündeki maçta sahaya çıktı. Bu şekilde başlasak ta herkes birbirine inandı. Güzel bir aile ortamı oluşturduk. Arka arkaya galibiyetler almaya başladık. Kazandıkça daha çok kenetlendik, kenetlendikçe daha çok kazandık. Bu gün geldiğimiz noktada ligin lideri olarak tek başımıza 11 galibiyet 4 mağlubiyet ile ilk yarıyı geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Lige başlarken kümede kalmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Ayan, "Lige başlarkenki amacımız bir kümede kalalım idi. Çünkü biz bir yıllık yada bir günlük hevesle değil daha uzun vadeli bir amaç için kurduk bu yapıyı. Ve kendi insanlarımızla bir yapı oluşturup daha rekabetçi, daha idealleri yüksek bir takım kurmak amacımızdı bu uzun vadede. Bir kümede kalalım, seneye daha iyisini yaparız diye başlamıştık. Fakat arka arkaya galibiyetler gelince dedik ki biz galiba kalacağız play-off moduna girelim. Çok şükür geldiğimiz noktada da iyi bir yere geldik. Amacımız bu yapıyı devam ettirip play-off’a kalmak. Mümkün olduğunca iyi bir yerden girip saha avantajını kazanmak. İlk yarıyı 5 tane sakatla kapattık. Son maçta hatta 3 tanesi oynamadı. Ama durumları çok kötü değil. Ufak tefek tedavileri devam ediyor. İnşallah ligin 2. yarısındaki ilk maça hepsi yetişecek durumda. Şu anki takımın kimyası çok iyi. Herhangi bir transfer dahil etmek istemiyoruz şu anda. Kulübümüze üye olmak isteyen herkese kapımız açık. Üyelik ücretimiz bin TL. Hem maddi hem manevi kulübümüze buyursunlar destek olsunlar. Öğrenci arkadaşlarımız içinde bu ücret 500 TL" diye konuştu.

"Bu sistemle biz ilk devreyi lider bitirdik"

Takımda işleyen bir sistemin olduğunu ve bu sistemin de dışına çıkmak istemediğini belirten Akhisar Belediyespor Basketbol Takım Koçu Levent Demirci, “2. yarıda çok fazla bir şeyi değiştirmek istemiyorum çünkü işleyen bir sistem var ve bu sistemin dışına çok çıkma taraftarı değilim. Bu sistemle biz ilk devreyi lider bitirdik. Bizi yaralayan tek şey ilk devre çok fazla sakat verdik. Bu sakatların da durumları maçlara yansımaya başladı. Kazanabileceğimiz bir iki tane maçı kaybettik. Ama uzun vadede bu sakatlıklar ciddi sakatlıklar olmadığı için bu adamların geri dönüşü daha çabuk olacak. 2. devre itibariyle bu sakatları da takım içine kattığımız vakitten sonra işlerin daha yoluna gireceğini düşünüyorum. Ama yapacağımız daha çok uzun işler var. Daha bir bu kadar daha lig oynanacak. Bu ligin gidişatı bizi nereye götürür bilmiyorum. Bizim amacımız Alper başkanla bu takımı en başta kurarken bir 10 galibiyet alıp ligde kalmayı garantilemek, ondan sonra yapabiliyorsak bu takımı play-off’a sokmaktı. Şimdi evet lideriz ama bu bizim için kısa vadeli bir başarı. Bunu daha ne kadar ilerletiriz onu da bilmiyoruz. Gittiği yere kadar gitsin. Amacımız zaten play-off’a girmek ve yapabiliyorsak bu takımı play-off’tan bir yere getirebilmek. Ligte takımlar birbirini yenebilecek güçte. Yani bu sene şu takım çıkacak diye kesin bir şey diyemiyoruz. Çok acayip bir lig yaşanıyor. Korona da bunun üstünde çok etkili olmaya başladı. Ligin başından beri çok sporcu hastalandı. 11 tane sporcumuz korona geçirdi. İşte avantajımız bütün sporcularımızın birden korona geçirmesi. Biz bir şekilde koronayı böyle atlatmış olduk. Bu bizim için iyi bir avantaj oldu diyebilirim ben. Ama diğer takımlarda böyle bir şey söz konusu değil. Oyuncular parça parça korona geçiriyorlar. Bu da takımı çok ciddi anlamda yaralıyor" dedi.

Ligin sonuna daha çok önem verdiklerini belirten Demirci, "Şimdi değil de ligin sonunda ne yaptığımız bizi alakadar ediyor. Her zaman bunu söylüyor ve arkasında duruyorum. Sezon başında yaptığın hiç bir şey akılda kalmıyor, sezon sonunda yaptığın işler akılda kalıyor. Bizde umarım sezon sonunda yaptığımız işlerle bir yerlere geleceğiz. Ligte çok kaliteli maçlar geçiyor. Gerçekten çok rekabetçi ve mücadeleci bir lig oluyor. İzleyenler gerçekten bu ligten keyif alıyorlar. Bu lige biraz daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ligin arkasına süperlig gibi iyi bir sponsor koyup bu ligin kalitesini daha fazla yukarı çekmek gerekiyor. Bizim adımıza işler iyi gidiyor. Açık söyleyeyim ilk devreyi lider bitireceğimizi hayal bile edemezdim. Çok özel işler yapıyor oyuncularımız. İyi bir ekip ve iyi bir birliktelik var. Bu sinerjiyi bozmazsak ligin sonunda da çok farklı bir yerde bitirebilir diye düşünüyorum. Şampiyonluk bizim için bir hayal. Niye olmasın? Evet olabilir ama onu konuşmak için daha çok vakit var. Çünkü ligte çok inişler ve çıkışlar olacak. Herkes birbirini yenecek. Dediğim gibi uzun vadede bu takımı düşürmeden play-off’a sokabilirsek ciddi bir iş yapmış olacağız. Bundan sonra kazanacağımız her maç bizim için bonus olacak. Bizi daha fazla yukarı çıkaracak. Evet yukarıdayız ama aşağıda gelebiliriz. Belki dokuzunculuğa bile düşebiliriz. Bu yaşanılabilir bir şey. Bunlara hazırlıklı olmak lazım” diye konuştu.
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