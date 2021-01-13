AK Parti’li Bilen: "Kentsel dönüşüm projesi Manisa için hayati, aynı zamanda tarihi bir projedir"

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediyesinin 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak, "Kentsel dönüşüm projesi Manisa için hayati, aynı zamanda tarihi bir projedir. Böyle bir imkanın bir daha gelmesi çok zordur. Manisa tarihinde, bu projeyi hayata geçiren insanlar, hayırla, dua ile anılacaklardır" dedi.

AK Parti’li Bilen, Şehzadeler Belediyesinin, Bayındırlık, Kocatepe, İshakçelebi, Dilşikar ve Gediz mahallesinin bir bölümünü içerisine alan kentsel dönüşüm projesine ilişkin CHP’nin yaptığı eleştirilere cevap verdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bilen, "Şehzadeler ilçemizde, Bayındırlık, Kocatepe, İshakçelebi, Dilşikar ve Gediz mahallesinin bir bölümünü içerisine alan kentsel dönüşüm projemizle ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in açıklamalarını takip ettik. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in çok büyük gayretleriyle, Manisa milletvekillerimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un ve bütün bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hükümetimiz tarafından yürüyen bu proje ile ilgili olarak, içerisinde ’rantsal dönüşüm’ gibi çirkin kelimelerin geçtiği açıklamayı kabul etmemiz asla mümkün değildir. Eğer bu projede bir rant varsa, bu rant halkımızın rantıdır. Belediyemizin bu bölgede bir tek konutu olmadığı gibi, kendi arsalarını da bedelsiz olarak bu projeye dahil etmiştir. Herkesin bilmesi gereken bir şey de şudur ki; bu proje en başından beri büyük bir şeffaflıkla yürütülmekte, sürecin her aşamasında gerek halkımız, gerek CHP’nin de içinde bulunduğu siyasi partiler, muhtarlarımız, STK’larımız belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik tarafından düzenlenen toplantılarla bilgilendirilmektedir. Proje kapsamında vatandaşın elinde bulunan ev ve arsalara en yüksek değerler biçilmekte, karşılığında da piyasa koşullarının yaklaşık yüzde 50 altında, içinde cami, taziye evi, otopark, çocuk parkı gibi sosyal donatılarında olduğu ucuz konut imkanı sunulmaktadır. Kentsel dönüşüm projesi Manisa için hayati, aynı zamanda tarihi bir projedir. Böyle bir imkanın bir daha gelmesi çok zordur. Manisa tarihinde, bu projeyi hayata geçiren insanlar, hayırla, dua ile anılacaklardır. Manisa’nın 50 yıllık problemi haline gelen, dar sokakları nedeniyle altyapı hizmetlerinin sağlıklı olarak yapılamadığı, bu bölgede bulunan evlerin ekonomik ömürleri tamamlanmış veya tamamlanmak üzeredir. Yıllardır bu bölgede oturan insanlar çile çekmektedirler. Ambulansın, itfaiye aracının girmediği, bu bölgede, hemşerilerimiz yıllardır büyük zorluklar içinde yaşamaktadırlar. Bizim derdimiz tamamen, bu bölgedeki insanlarımıza sağlıklı yaşanabilir estetik bir mahalle ortamını sunmak, ve hak ettikleri en güzel evlerde yaşamalarını sağlamaktır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kentsel dönüşüm projemize, TOKİ eliyle 500 milyon TL civarında devlet katkısı bulunmaktadır. Bugün bırakın ilçe belediyelerini, büyükşehir belediyelerinin bile, bütçesini aşacak, ve uygulayamayacağı bir projeyi konuşuyoruz. İşte bu bile tek başına AK Parti’nin sosyal devlet anlayışının en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı.

"İnanmadığımız, güvenmediğimiz hiçbir proje ile halkımızın karşısına çıkmayız"

Bu bölgede imar planı uygulamanın çok büyük mağduriyetlere sebep olacağını vurgulayan Bilen, açıklamasına şöyle devam etti:"İmar planı ile birlikte bu mahallede yaşayan binlerce insanın yaklaşık yüzde 25’lik bir kısmı hazine arazisinde olduğu için imar hakkından faydalanamayacak, dolayısıyla yüzde 25 vatandaşımız sokakta kalacaktır. Yine imar uygulamasıyla birlikte vatandaşımızın elindeki arsaların bir kısmı, imar planında uygulanması zorunlu olan ‘düzenleme ortaklık payı’ nedeniyle azalacak, dolayısıyla yine büyük bir kısmı mağdur olacaktır. Sayın Özgür Özel bütün bunları bile bile, sırf siyasi hezeyanlarla, bu bölgedeki insanların kafasını karıştırmaya çalışmaktadır. Başından beri ifade edildiği gibi, bu proje vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yapılacaktır. Bu bölgede yaşayan insanların büyük çoğunluğu bu projeyi istemez ise; bu proje zaten yapılmayacak, mevcut durum korunacaktır. Ayrıca 5 mahallemizin merkezinde kurulan kentsel dönüşüm ofisimizde teknik arkadaşlarımız hemşerilerimizi, birebir bilgilendirmektedir. Bu proje CHP ve Özgür Özel’in yanlış ithamlarla dolu kampanyası yüzünden iptal edilirse, yarın burada yaşayan insanlar, bu evler kullanılamayacak hale geldiğinde sokakta kalırsa, bu insanların yüzüne nasıl bakacaktır? Unutmamalıdır ki inanmadığımız, güvenmediğimiz hiçbir proje ile halkımızın karşısına çıkmayız. Onları mağdur edecek onları üzecek hiçbir projeye asla destek olmaz ve uygulamayız. Bu bölgede yüzde 80’lere ulaşan oy oranımız bu insanların, bize olan güvenini, itimadını ortaya koymaktadır. Yapacağınız hiçbir fitne, bizim bu güzel insanlarla aramızın açılmasına sebep olmaz, aksine bizim buralarda ki güvenilirliğimizi ve birlik ve beraberliğimizi arttırır. Bu vesile ile bu bölgede oturan, değerli hemşerilerime sesleniyorum. Bu projenin sahibi, 18 yıldır bu ülkede sayısız hizmetleri hayata geçirmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin her hangi bir yerinde, deprem olsa koşan, sel olsa yetişen, binlerce insanı mağdur olmaktan kurtaran, gece gündüz demeden bu ülkeye hizmet eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, bu şehirde sayısız hizmeti hayata geçiren milletvekillerimiz, yine 6 buçuk yıldır gece gündüz demeden bu şehrin insanına hizmet için çalışan, bu projenin hayata geçirilmesi için Ankara’da kapı kapı gezerek mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik kardeşimdir. Popülizmle, hamasetle siz değerli hemşerilerimizi yanıltmaya çalışan, CHP ve onların temsilcilerine asla prim vermeyeceğinize inancım tamdır"