AK Parti’li Aydemir’den Yunusemre’de yoğun mesai

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Yunusemre ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

İlk olarak AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı’nda teşkilatıyla bir araya gelen Uğur Aydemir, 2023 seçimleri öncesi ilçedeki çalışmaları değerlendirdi. Aydemir, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana ‘Halka Hizmet Hakk’a Hizmet’ anlayışıyla hareken eden bir parti olduğunu belirterek, vatandaşların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Aydemir "2023 seçimleri öncesinde de yine kapı kapı dolaşarak, vatandaşların taleplerini dinleyeceğiz ve bu taleplerini yerine getirmek için durmadan-yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra bir demir çelik firmasını ziyaret eden Aydemir, firma sahibi Osman Aşkın ile birlikte fabrikayı gezerek, firmanın çalışmalarını inceledi. Fabrikada çalışan işçilerle de buluşan Aydemir, işçilerin taleplerini dinledi. Muradiye Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret eden Aydemir, MUSOB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ile OSB bünyesinde yapımı devam dükkanların inşaatında incelemelerde bulundu. Aydemir, Türkiye’nin büyümesinde, üretimin, istihdamın ve ihracatının artırılmasında sanayicilerin çok önemli rol oynadığını ifade etti. Ayrıca pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının küresel ekonomide oluşturduğu yıkıcı etkilere rağmen Türkiye’nin ekonomik olarak dünya genelinde en çok büyüme kaydeden ülkelerin başında geldiğini belirten Aydemir, "Hükümetimiz üretimi, istihdamı ve ihracatı daha da yukarı seviyelere çıkarmak için çalışan tüm sanayicilerimizi desteklemeye devam edecektir" dedi.

Muradiye OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaları da ziyaret eden Aydemir, çalışmaları yakından inceledi.