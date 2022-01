TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Çarşamba günü 7 Eylül Stadı’nda Sarıyerspor’u konuk edecek olan Turgutluspor, maçın hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile başladı. Antrenmanı izleyen Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan, "Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır" diyerek her maçı final maçı olarak gördüklerini söyledi.

"Her maçımızı tek tek final olarak düşünüyoruz"

Antrenman sonunda açıklama yapan Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, zor şartlarda önemli bir puan aldıklarını belirtirken, “An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ile deplasmanda -10 derecede buz tutmuş bir zeminde zor bir maç oynadık. Takım olarak güzel oyunumuzu anlamlı bir galibiyetle süsleyemediğimiz için üzgünüz. Play-Off için terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bayburt deplasmanından 1 puan alabildik. Takımımızı kutluyorum. Bundan sonra artık her maçımızı tek tek final olarak düşünüyoruz ve o şekilde hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta içi evimizde çarşamba günü Sarıyerspor ile çok önemli bir maçımız var. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Yolumuza kayıpsız devam edip Play-Off’u zorlamamız lazım. Turgutluspor camiası her zaman her durumda eli kalbinde, gözü sahada, başı dik takımıyla bir bütündür. Bir his takımıdır Turgutluspor. O büyük taraftarımız renklerine aşıktır bu takımın. Turgutlu halkı, esnafı, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, belediyesi, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları olmak üzere hep birlik olmuş ve kenetlenmiş durumdayız. Başkan olduğum gün belirttiğimiz gibi bu yıl için kimseye şampiyonluk sözü vermedik ama Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır ve bu hedef için sonuna kadar savaşacağız. Çarşamba günü oynayacağımız Sarıyer maçını kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Futbolcularımıza güveniyorum, hepsi biri birinden değerli. Bu camiada onlarla olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.