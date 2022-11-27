23 yaşındaki üniversite öğrencisi kalbine yenik düştü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Turgutlu ilçesinde cumartesi akşamı 21.00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Ön Lisans programı öğrencisi olan Tufan Gürbıyık memleketi Turgutlu’da rahatsızlandı. Evinde kalp krizi geçiren Gürbıyık’ın kardeşi ağabeyinin bayıldığını düşünerek durumu komşulara haber verdi. Haber verilmesi üzerine Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak’taki Gürbıyık ailesinin evine gelen acil servis ekipleri hastayı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken Tufan Gürbıyık’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.