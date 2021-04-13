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Zabıtadan balık denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

MALATYA 13.04.2021, 18:04
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Zabıtadan balık denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketimini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kasap Pazarı içerisinde bulunan balıkçıları denetledi. Yapılan denetimlerde işletme kayıt belgeleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, fiyat etiketleri, soğutucular, balıkların tazeliği ve boylarının standartlara uygunluğu ile balıkların sıcaklıkları ekipler tarafından kontrol edilirken, denetimler sırasında standartlara uymayan balıkçı esnaflara gerekli ikaz ve yasal işlemler uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kontrollerin rutin bir şekilde devam edeceği belirtilerek, esnafların standartlara uymaları, vatandaşların da herhangi bir olumsuzluk durumunda zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi.
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