Yıldırımın düştüğü ağaç paramparça oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı.

Malatya’da yer yer etkili olan sağanak yağış sonrası düşen yıldırım, bazı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olan sıcak hava yerini gök gürültülü sağanağa bırakırken, ilçeye bağlı Taşolar Mahallesi’nde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı. Düşen yıldırımın parçaladığı kayısı ağacından kopan parçalar ise bahçe içerine savruldu.

İlçe genelinde belirli aralıklarla devam eden yağışların bir süre daha ilçe genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.