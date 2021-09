Yeşilyurt’ta Kiltepe’ye dev kültür yatırımı

Kültürel ve sosyal belediyecilik hizmetlerindeki yakaladığı başarı seviyesini güçlü ve modern projelerle taçlandırmaya devam eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesi’nde atıl vaziyette olan dört katlı binayı dönüşüm ve yenileme çalışmalarından sonra Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi adı altında vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt’un kültürel vizyonuna değer katacak projelere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde, Kiltepe Mahallesi’nde atıl vaziyetteki dört katlı binanın devri alındıktan sonra Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) programı kapsamında baştan aşağıya yeniden dizayn edildi.

Bir yıldır devam eden yenileme ve dönüşüm çalışmaları çerçevesinde iç ve dış yapısı baştan aşağıya değişime uğrayıp, modern, nezih ve kaliteli mekanlara kavuşturulan dört katlı bina, 7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik düzenlenecek kültürel, sosyal ve sportif kurslar ile eğitim programlarına ev sahipliği yapacak şekilde hizmete sunulacak.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarına dâhil edilecek olan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde, idari bölüm ve spor salonunun yanı sıra 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Erdem Okulları sınıfları, kuaförlük, aşçı yardımcılığı, modelistlik, trikotaj, tekstil ara elemanı ve farklı branşlardaki meslek edindirme kurs bölümleri, robotik kodlama ve dron eğitim sınıfları, akıl oyunları ve yazılım eğitimleri bölümleri yer alacak.

Meslek edindirme, sportif ve eğitim kurslarının yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde kullanılacak metaryeller, spor aletleri, oturma grupları, masalar, oyun aletleri, bilgisayarlar ve yapılacak etkinlikler için ihtiyaç duyulacak tüm alet ve teçhisatlar yerini alırken, yakın zamanda yapılacak açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi yapmalarını değerlendiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kültürel yatırımlarını taçlandıracaklarını ifade etti. Çınar, “ İlçemizin kültürel, sosyal ve eğitim vizyonuna layık değerli bir yatırımı daha hizmete sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizi tüm yaşam alanlarımıza yaygınlaştırmak adına başlattığımız hizmet atağımız kapsamında, Kiltepe mahallemizde bulunan dört katlı binayı devir aldıktan sonra bir yıldır devam eden yenileme çalışmalarından sonra burayı modern ve nezih bir görüntüye kavuşturduk. Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi adı altında hizmete sunacağımız bu güzel ve modern mekanımızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kursları, çocuklarımıza yönelik değerler eğitimi, gençlerimize yönelikte robotik kodlama, yazılım ve dron gibi alanlarda programlar düzenleneceğiz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını vereceğiz.4 ile 6 yaş grubundaki evlatlarımıza yönelik ilçemizin farklı bölgelerinde ki Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız Erdem Okullarımızı burada da faaliyete sunarak, çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek aktiviteler düzenleyeceğiz. Bu özel ve değerli yatırımla birlikte Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal, eğitim ve sportif yapısının daha da hareketlenmesine ciddi bir katkı sunmuş olacağız” dedi.

Yeşilyurt’un geleceğine güzel bir eser daha emanet edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Çınar, “ İlçemizin geleceğine emanet ettiğimiz değerli ve özel eserlerimize bir yenisini daha ekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Kültürel yatırımlara örnek gösterilecek şekilde Yeşilyurt’umuza kazandıracağımız Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimiz ile sosyal ve kültürel yatırımlarda yakaladığımız başarı seviyemizi daha fazla geliştirmiş olup, taçlandıracağız. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla çocuklarıyla birlikte buraya gelerek zamanını faydalı geçirip, yeni bilgiler öğrenecekler ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Böylesine değerli ve özel bir projeyle birlikte Kiltepe ve çevre mahallelerimizin yaşam seviyesinin artmasına da ciddi bir destek sağlamış olacağız. Biz Yeşilyurt’un tüm noktalarını seviyoruz, yeni yatırımlarla her bölgemizin daha değerli ve özel bir yapıya bürünmesini sağlıyoruz. Biz topyekün gelişim ve topyekün kalkınma anlayışıyla çalışarak her sokağımızın, her caddemizin ve her mahallemizin aynı seviyede gelişip kalkınmasına öncelik tanıyoruz. Kiltepe ve bu bölgedeki tüm yaşam alanlarımızın cazibesini artırıp, bu bölgelerimize olan ilginin artmasını hedefliyoruz. Yeşilyurt’umuzun kültürel vizyonuna ayrı bir değer katacak şekilde projelendirdiğimiz ve Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) programı kapsamında baştan aşağıya yeniden dizayn ettiğimiz buradaki hizmet mekanımızın açılışını yakın bir zamanda yaparak, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.