banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı belli oldu!
Emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı belli oldu!
Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı
Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı
İDO’da sefer iptalleri
İDO’da sefer iptalleri
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yeşilyurt’ta kar seferberliği

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar mücadelesiyle ilgili açıklamasında, “ Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı bütün ekiplerimizin özveriyle yürüttükleri karla mücadele çalışmalarımızın boyutunu, kentimizi yeniden etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte genişlettik” diye konuştu.

MALATYA 24.01.2022, 12:12
Yeşilyurt’ta kar seferberliği

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar mücadelesiyle ilgili açıklamasında, “ Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı bütün ekiplerimizin özveriyle yürüttükleri karla mücadele çalışmalarımızın boyutunu, kentimizi yeniden etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte genişlettik” diye konuştu.

Malatya’da kar yağışının yeniden etkisini göstermesiyle birlikte teyakkuz halinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilçenin dört bir tarafında devam eden kar temizleme ve yol açma çalışmalarında tempo artırdı. Kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için bütün ekip ve ekipmanlarıyla hızlı bir şekilde işe koyulan Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, üst geçit, otobüs durakları ve meydanlarda kar küreme ve solüsyon çalışmalarına ağırlık verdi.

Özellikle hastane bölgelerinde sürekli kar temizleme çalışmaları yapılırken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklarda da temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekipler 24 saat teyakkuz haline geçerken, sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Sahada olan bütün ekiplerin çalışmalarını gece gündüz demeden yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurdukları Karla Mücadele Ekiplerinin geçen haftadan beri sahada çok yoğun çalıştığını vurgulayan Çınar, kapanan yolların açılması ile araç ve yaya trafiğindeki sıkıntıların pratik çözümlerle giderilmesi için ilçenin her noktasında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin yapılan planlamaya göre tüm yaşam alanlarına ulaşıp vatandaşların refahı ve huzuru için canla başla çalıştığını ifade eden Çınar, Meteorolojiden aldıkları bilgiler doğrultusunda yaptıkları hazırlıkları kar yağışının yeniden etkisini göstermesiyle sahaya yansıttıklarını ifade ederken şunları söyledi; “ Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde kurduğumuz Karla Mücadele ekiplerimiz, yeniden başlayan kar yağışıyla temposunu artırdı. Kar, Rabbimin nimetidir, bereketidir, bu güzelliği bize yaşattığı için Rabbime ne kadar hamt etsek azdır. Tabii ki kar yağışı bazı sıkıntıları peşinden getiriyor ancak bizler geçtiğimiz haftalarda itibaren yoğun bir teyakkuz halindeyiz, ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında hemşerilerimizin mağdur olmaması, yolların açılması ve gündelik yaşamın fazla etkilenmemesi için 7/24 mesai yapıyorlar. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ilimizde yoğun bir kar yağışı bekliyorduk. Kar yağışına yönelik aldığımız tüm tedbirleri ve uygulamaları kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya yansıtıyoruz. Kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle araçların kaymasına sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ekiplerimiz, gece saatlerinden itibaren başta ara arterler olmak üzere mahallelerimizde kar temizliği çalışmasına aralıksız devam ediyorlar. Araç, gereç ve personellerimizle birlikte sürekli sahadayız. Bizim için aslolan hemşerilerimize her zaman olduğu gibi yine yerinde ve kaliteli hizmetler götürebilmektir, bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Yaşanan doğal sıkıntıları en aza indirmek içinde tüm gücümüzle mücadele ediyoruz, 7/24 Yeşilyurt’luların hizmetindeyiz. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz “ diye konuştu.

23 Ocak Pazar akşamından itibaren etkisini hissettiren kar yağışı sonrasında Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde gerçekleşen kar küreme ve yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Çınar, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Yorumlar (0)
kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11