Yeşilyurt yatırımlarla değer kazanıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Gedik Kültür Evindeki Müzeler ve Kültürel Mekânları gezen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Güreş Sahasındaki dönüşüm çalışmalarının yanı sıra ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma’ projesi ile sosyal dokuya uyumluluğu artan Kadim Çırmıhtı’nın tarih kokan caddelerinde ki binaları da incelediler.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’yi ilk olarak Gedik Kültür Evinde ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, burada faaliyete sunulan Cezaevi Müzesi, Millet Kıraathanesi, El Sanatları Galerisi, Çoban Müzesi, Şark Odası, Sergi Alanları ve Konferans Salonundaki faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Malatya’nın sosyal, eğitim ve kültürel hayatına hep birlikte çalışarak güzel eserler kazandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gedik Kültür Merkezimizi ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder ile AK Parti Battalgazi İlçe Başkanımız Sayın Basri Kahveci’ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler hep birlikte uyumlu, samimi ve gayretli çalışarak Malatya’mızın her alanda kalkınması adına çaba sarf ediyoruz. Battalgazi Belediyemiz ve Sayın Başkanımızla bu anlamda çok güzel bir iletişime ve diyaloga sahibiz. Hepimizin tek gayesi, Malatya’lı hemşerilerimizin layık olduğu hizmetleri, en güzeli ve en iyisiyle birlikte gerçeğe dönüştürmektir. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz birlikte çalışma anlayışıyla çok güzel yatırımların Malatya’ya gelmesini sağladık. Bundan sonrada bu anlayışla hareket edeceğiz" diye konuştu.

Gedik Kültür Merkezinin hizmete girdiği andan itibaren yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Çınar, "Uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdikten sonra 2004 yılında kapatılan ve yaptığımız girişimlerin ardından Yeşilyurt Belediyemize devrini yaptığımız Gedik Açık Cezaevimizi, restorasyon projelerimizden sonra hem mimari yapısı hem de içerisinde yer verdiğimiz müzelerimiz ve eğitim noktalarıyla bölgemizin kültürel hayatına canlılık kazandıracak bir hüviyete ulaştırdık. Bölgemizi ziyaret edenler burayı görmeden gitmiyorlar. Geleneksel motiflerle tasarımını yaptığımız Gedik Kültür Evimizde ki Çoban Müzemiz, El Sanatları Galerimiz, Şark Odamız, Millet Kıraathanemiz, Sergi Alanlarımız ve Konferans Salonumuzla, bölgemizin sosyal ve sanatsal kimliğinin ön plana çıkmasını sağladık. Kültür Merkezimizin arka kısmına geleneksel tarihimizde özel bir konumda olan Oba Çadırımızı da faaliyete sunduk. Bir zamanlar atıl vaziyette olan Gedik Tepesini, Sosyal Tesislerimiz Namazgâh ve Gedik Kültür Merkezimizle daha cazip hale getirdik. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız buraya gelip hem müzelerimizi gezip bilgi sahibi oluyor hem de bölgemizin doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada hizmete sunduğumuz sosyal tesislerimizde yemeğini yiyip, çayını ve kahvesini sakin ve rahat bir ortamda içiyor. Gençlerimiz, buradaki Millet Kıraathanesinin nezih ve sakin ortamında dersine çalışıyor, kitap okuyor, fikir sohbetlerini yapabiliyor. Gedik Tepesini sosyal ve kültürel yatırımlarımızla eski görüntüsünden uzaklaştırıp, bölgemizin yaşam seviyesine katkı sunan bir seviyeye çıkarmanın sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Gedik Kültür Evindeki gezi ve inceleme ziyaretinden sonra restorasyon projesiyle baştan aşağıya dönüşümü sağlanacak olan Güreş Sahası ile ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma’ projeleriyle temiz ve düzenli bir görüntüye ulaşan binaların dış cephelerindeki dönüşüm çalışmalarını incelediler.

Gezi ve inceleme ziyaretinin faydalı geçtiğini söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediyesi ile her zaman uyum içerisinde çalışıp, Malatya’nın gelişmesi noktasında birlikte hareket ettiklerini söyledi.

İnceleme ziyaretine, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya’da eşlik etti.