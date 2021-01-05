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Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2021’in ilk toplantısını yaptı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısıyla 2021 yılı çalışmalarına başlarken, ilk toplantıda komisyon raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.

MALATYA 05.01.2021, 16:31
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Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2021’in ilk toplantısını yaptı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısıyla 2021 yılı çalışmalarına başlarken, ilk toplantıda komisyon raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Aralık Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni etti.

Geride kalan 2020 yılında depremler, doğal afetler ve pandemi nedeniyle çok zor günlerden geçtiklerini ifade eden Çınar, 2021 yılından umutlu olduklarını bildirdi. Çınar, “2020 yılı ne yazık ki tüm dünya insanlığı için acı ve gözyaşının bol olduğu bir yıl olarak hafızalarda yer alacaktır. Yaşadığımız olaylardan gerekli dersleri çıkardığımız takdirde geleceğimiz daha sağlıklı, huzurlu ve güzel olacağı kanaatindeyim. Çevremize, doğamıza ve sağlığımıza çok güçlü bir şekilde sahip çıkmalıyız. Sağlık olmadığı zaman nelerin başımıza geleceğini çok yakından gördük ve yaşadık. Bunun için toplum ve insan sağlığı her şeyden değerli ve kıymetlidir. Pandemi, deprem ve doğal afetlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletirken, tedavi görenlere ise Rabbimden acil şifalar diliyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak, korona virüs salgınıyla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettik, sorumluluklarımızı yerinde getirdik, ilçemizin tüm yaşam noktalarının temiz, sağlıklı ve düzenli olması için 7/24 mesai yaptık. Dezenfektan ve hijyen uygulamalarımıza üst seviyeye çıkartıp, Yeşilyurt’umuzun sağlıklı ve huzurlu yapısını daha da güçlendirdik. Bir yandan korona virüs ile mücadele ederken diğer taraftan Yeşilyurt’umuzun fiziksel dönüşümünün yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlerimize ara vermeden devam ettik. ‘İnsan odaklı’ yatırımlarla her geçen gün farklı bir çehreye bürünen Yeşilyurt’umuzu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına 2020 yılında da var gücümüzle çalıştık. Seçimlerde vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını geride bıraktığımız yılda gerçeğe dönüştürdük. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, tarihi mekanların restorasyonundan kentsel dönüşüm projelerine, tarımdan alt ve üst yapı yatırımlarına, sosyal yardımlaşmadan yöresel ürünlerimizin tanıtımına kadar her alanda Yeşilyurt’umuza layık yatırımlar ve projelerin altına imza attık. Yeni dönem vaatlerimizden Belediye Hizmet Binamızın yanı sıra Beylerderesi Şehir Parkı İkinci Etap Millet Bahçesi, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Yeşil Topsöğüt Konutları ve Gündüzbey Sosyal Tesislerimizin yapım işine başladık. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın restorasyon ve dönüşüm projesinin büyük bir kısmını tamamladık. Millet Kıraathanelerimizin sayısını 8’e çıkartıp, Yöresel Ürünler Çarşımız ve Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızı hizmete sunarken, ilçemizin daha fazla güzelleşmesi ve yeşillenmesini sağlayacak park projelerimize ve ağaçlandırma hizmetlerimize devam ettik. Yeşilyurt’umuzda yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren birbirinden değerli yatırımlarımızın ve projelerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, İlçe Kaymakamlığımıza, Kurum Müdürlüklerimize, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanlarımıza, Kurum Yöneticilerine, Meclis Üyelerimize, Mahalle Muhtarlarımıza, Yerel ve Ulusal Medya Kuruluşlarının Temsilcilerine ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.2021 yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve siz değerli Meclis Üyelerimizin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.2021 yılının güzelliklerin ve huzurun bol olduğu bir yıl olmasını ümit ediyorum ” dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait iş yerlerinden önümüzdeki üç ay boyunca kira alınmamasına yönelik gündem maddesini oybirliğiyle kabul ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yaptığı konuşmada, “ Belediye olarak ekonomik bel kemiği olan esnafımızın her zaman yanında yer almaktayız. İlçemizde 7 bine yakın işyeri bulunmaktadır, esnaflarımızın yanındayız ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Kiracımız olan esnaflarımızdan 3 ay boyunca kira almayarak onlara biraz olsun destek sağlamış olacağız. İşyerleri tedbirler kapsamında tamamen durdurulan işyeri sahiplerinin isteğine göre bu süreyi 3 ay daha uzatabiliyoruz. Pandemi tedbirleri ilerleyen dönemlerde devam etmesi halinde, Meclisimizin alacağı kararlarla birlikte esnaflarımıza desteklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince yapılan seçim sonucunda; Battal Tuncay, Selim Pilten, Hasan Basri Yüksel, İsmail Aydın ve Nusret Aslan denetim komisyonuna seçildiler. Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile çalışma ücretleri de görüşülerek karar bağlandı. Çınar, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

2021 yılındaki toplantılarını her ayın ilk haftasındaki Çarşamba günü saat 14:00’de yapılmasını kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi, yeni yılda tatil yapmama kararı alırken, Meclis Üyelerine 2021 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifte görüşülerek kabul edildi.

2021 yılında İller Bankası başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bankalardan kullanılacak krediler ile yapılacak bütün iş ve işlemler için Çınar’a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediye bünyesinde Sözleşmeli Mühendis çalıştırılmasına ilişkin teklif ise onaylandı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14:00’de yapacağı 2.Toplantıyla Ocak Ayı çalışmalarını tamamlayacak.
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