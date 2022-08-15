banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

Yeni Malatyaspor 1. Lig’e mağlubiyetle başladı

Spor Toto 1.Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bodrumspor’a 3-1 mağlup oldu.

MALATYA 15.08.2022, 15:03
Yeni Malatyaspor 1. Lig’e mağlubiyetle başladı

Spor Toto 1.Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Bodrumspor’a 3-1 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’deki ilk maçını, lige geçtiğimiz sezon yükselen Bodrumspor ile deplasmanda oynadı ve rakibine 3-1 mağlup oldu. Süper Lig’den geçen sezon düşen Yeni Malatyaspor’un tek golü 75. dakikada Cengizhan Akgün’den geldi. Yeni Malatyaspor’un özellikle ilk yarıda ‘etkisiz’ bir oyun sergilediği karşılaşmadaki kötü performansı, sezonun ilk haftasından taraftarları düşündürdü.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu